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Haberler İzmir Yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavi altında

Yaralı olarak bulunan tedavi altında

'de yaralı halde bulunan tedavi altına alındı. Yaralı caretta caretta, 'daki ve 'nde tedavi ediliyor.

Yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavi altında

22.08.2020, 17:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,17:10

İzmir Limanı açıklarında yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ulutaş, İzmir Alsancak Limanı Deniz Dibi Tarama Mühendisliği kıyılarında caretta caretta türü deniz kaplumbağası gördü.

Yaralı olduğu için yüzemeyen hayvanı kıyıya çıkararak, ıslak havluyla saran Ulutaş, EKODOSD ekibine haber verdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürülen kaplumbağanın tedavisine başlandı.

AA

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