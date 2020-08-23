  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı

'daki kontrol altına alındı

’in ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 20 dakikada kontrol altına alındı.

Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı

DHA

23.08.2020, 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,15:36

Urla'nın Kokar mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınırken, 2 dekarlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İzmir'de makilik alanda yangın!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA