Urla'nın Kokar mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınırken, 2 dekarlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.İzmir'de makilik alanda yangın!
Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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