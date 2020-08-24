İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.
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İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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