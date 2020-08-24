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Haberler İzmir İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 'li terörist yakalandı

ekipleri, Menderes ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çalıştığı tespit edilen mensubu 2 uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

AA

24.08.2020, 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,16:01



İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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