Onursal komediye toplumsal parodi

Yeni Asır'ın Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın adeta eş başkan gibi hareket eden eşi Deniz Arda'nın belediye ismi ve logosunu kullanarak bastırdığı kartvizitte 'Onursal koordinatör' sıfatını kullandığını ortaya çıkarması büyük yankı buldu. Yeni Asır'ın Deniz Arda'nın 'Onursal Koordinatör' unvanı kullanarak bastırdığı kartvizitin fotoğrafıyla manşete taşıdığı haber, tüm basın kuruluşlarının ve sosyal medyanın başlıca gündem maddelerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Twitter'da en çok konuşulan konuları gösteren Trending Topic listesinin 3. sırasına kadar tırmanan 'Onursal Koordinatör' komedisi, Türkiye'yi güldürdü. Arda'nın eşi için Google arama motorunda bile rastlanmayan bir unvan icat etmesi espri konusu oldu. Sosyal medyada #Onursalkoordinatör ve #halilardaistifa etiketleri altında binlerce mesaj paylaşıldı.



SENİ DE ONURSAL KOORDİNATÖR YAPAYIM MI?

İşte geniş yankı bulan haberimizin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

● S.ORHAN: (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ile birlikte fotoğrafını paylaşarak):

Onursal koordinatör yapayım mı seni?

MEHMET SALİH EKİNCİ:

Bugün bir onursal koordinatör kolay yetişmiyor efendim, lütfen...

SEMETLİ: Kraliçem! Çocuklarımın Anası olmanız münasebetiyle sizleri belediyemizin en müstesna kadrosu Onursal Koordinatör makamına atayarak teşekkür etmek isterim. Lütfen kabul buyurun.... Halil ARDA CeHaPe'li Çiftlik sahibi AHMD KURTT: Haydi bir etkinlik başlatalım, Eşini Onursal Koordinatör yapmayan erkek kalmasın...!! #onursalkoordinatör DÖRDÜNCÜBEYAZ:

Duydun mu beyyy, Halil Bey eşini onursal koordinatör yapmış.

Sen üzerime bir ev bile yapmadın...

HİCRAN ERDEN61: Ah be, Bi #OnursalKoordinatör bile olamadan gideceğim bu dünyadan!

A.KOCAMAN: Çav bella eşliğinde oynarken elinde mendille başı çekene onursal koordinatör denir.

ÖMER ARVAS: İBB uyuma Gaziemir Belediyesi'ni örnek al: Bu kadar onursuzluğa da bir onursal koordinatör şart...

İREMNUR: İlerideki eşime sesleniyorum onursal koordinatörün seninle karşılaşmayı bekliyor.

CANAN VURAL: Kocam beni evlenirken onursal koordinatör atadı herhalde ama benim hiç haberim olmadı.

Başkan dediğin çalışır mı yav..

EDA: Vallahi biz de evimizin ve eşimizin 'Onursal Koordinatör'üyüz ancak bu işi maaş almadan yapıyoruz. Siz bir şeyleri karıştırmışsınız.

PATİKLİKEDİ: Onursal Koordinatör yapacak kadar mı aşıksın be adam yeni nesil Ferhat'ım benim...

ULAŞ TÜRK ŞENTÜRK:

Yazıklar olsun size, bir tarafınızdan element uydurmayın, derhal istifa edin.

YUNUS: Onursal yaşam koçu veya fahri baş koordinatör de olanaklı.

GERİ SAYIM BAŞLADI: Ah Hatice Hanımcığım, sizden iyi olmasın, bir Onursal Koordinatör üst komşum vardı, bir gün tepemizden halı silkeledi.

Efendi de 'onurumuzla oynadılar' deyip kavga etmişti.

EMPATİ BAKANLIĞI:

Onursal koordinatör, onursal dabrükatör, onursal fabrikatör...

Yeter ki maaş bağlamaya niyet et... Elbet sıfat bulunur...

YELİZ KIYAK TOKA: Ben gideyim sorayım kocama PRENSES MELİKE SULTAN:

Hiç beni onursal koordinatör yapan yok.

GÜL AYDIN: Eşim de beni üzülmeyeyim diye bizim eve onursal koordinatör atadı.

SEDA: Sonuna kadar hanımcılık kazanacak değil mi sayın Onursal Koordinatör Halil Arda'nın zevcesi...

KRM ÖZDMR: Hayat üniversitesinin onursal koordinatör bölümünden mezun oldum, iş bulma olasılığım nedir?

NİHAL: Onursal koordinatör atayamayan da evlenmesin artık.





PİŞKİNLİKTE SINIR TANIMADI

EŞİ için uydurduğu 'onursal koordinatör' sıfatıyla Türkiye'yi kendisine güldüren CHP'li Belediye Başkanı Halil Arda'dan skandal makamla ilgili haberimizin ardından pişkince bir açıklama geldi. Yeni Asır'ın yayınladığı kartvizitin son derece doğal olduğunu iddia eden Arda, "Eşim, her konuda bana yardımcı oluyor. Ücret almıyor ve gönüllü çalışıyor. Bir ayağı Avrupa'da... Kendisini nasıl tanıtacak?" diye konuştu. "Gaziemir yükselişte... Bütün bunlar birilerini rahatsız ediyor" diyen Arda, eşi Deniz Arda'nın kartvizitte yer alan "Onursal Koordinatör" unvanının bir gelenekten geldiğini belirtti. Arda, "Bu iki kelimenin İngilizcesi kartın arkasında yer alıyor. Belediyemizin yurtdışındaki ilişkilerini yürüten Deniz Hanım, oralarda bu kartı kullanıyor. Arasanız, Türkiye'de ya iki kişide vardır, ya da üç kişide. Eşim en büyük destekçim. Avrupa'yı çok iyi tanıyor. Almanya'da doktorasını yapıyor. Hem yol göstericim hem de Avrupa Birliği projelerinde danışmanımız... Onun için vız gelir tırıs gider!" dedi.

Eş başkan değil onursal koordinatör!