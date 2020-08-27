Haberler İzmir Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak

Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak

Aliağa’dan Bergama’ya uzayacak ve İzmir’in güneyi ile kuzeyini birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda Çandarlı Limanı'na ulaşarak yük taşımacılığında da önemli bir rol üstlenecek demiryolu hattı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

27.08.2020, 15:47