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Haberler İzmir Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak

'da toplantısı! 'ya kadar uzanacak

’dan ’ya uzayacak ve İzmir’in güneyi ile kuzeyini birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda Çandarlı Limanı'na ulaşarak yük taşımacılığında da önemli bir rol üstlenecek demiryolu hattı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak

27.08.2020, 15:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın başkanlığında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır ile Karayolları 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve bölge müdürlükleri yetkililerinin katılımıyla Aliağa'dan geçecek demiryolu hattının güzergahının düzenlenmesi ve Bergama'ya uzatılması ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aliağa'dan geçecek İZBAN ve yük tren hattının ilçe geçiş güzergahının şehir merkezindeki mevcut ulaşım akslarını etkileyemeyecek şekilde düzenlenmesi noktasında alternatif çözümler üzerinde duruldu.



İHA

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