AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın başkanlığında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır ile Karayolları 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve bölge müdürlükleri yetkililerinin katılımıyla Aliağa'dan geçecek demiryolu hattının güzergahının düzenlenmesi ve Bergama'ya uzatılması ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Aliağa'dan geçecek İZBAN ve yük tren hattının ilçe geçiş güzergahının şehir merkezindeki mevcut ulaşım akslarını etkileyemeyecek şekilde düzenlenmesi noktasında alternatif çözümler üzerinde duruldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu!
İHA
Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.