Cansız bedeni moloz döküm alanında bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve ailesinin bir hafta önce kayıp ilanı verdiği yüzde 50 zihinsel engelli genç kızın cesedi, moloz döküm sahasında toprağa gömülü halde bulundu. Sevgilisi olduğu iddia edilen Sinan Ö. (22) ile arkadaşı Tahir Y. (23) gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan Tahir Y.'nin annesi Latife Y. , "Ben ihbar etmeseydim, Sinan Ö. suçu Tahir'in üzerine atıp kaçacaktı" dedi.

TAVRINDAN ŞÜPHELENDİ

KAN donduran olay, önceki akşam 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin Bornova Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında bulunması ile ortaya çıktı. Bir kargo firmasında çalışan oğlu Tahir Y.'nin bir haftadır içine kapanık tavırlarından şüphelenen Latife Y. (56) oğlunu konuşturunca Işıkkent Polis Merkezi'ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili Sinan Ö. de gözaltına alındı. Sinan Ö. ifadesinde, Ceren ve Tahir Y. ile buluşup, Bornova'daki günlük kiralık eve gittiklerini, uyuşturucu aldıklarını, sonra genç kızla odaya geçtiklerini ve kızın ağzından köpükler geldiğini söyledi.

'PENCEREDEN UZAK DURUN!'

SİNAN Ö. yan odadaki arkadaşı Tahir Y. ile Ceren'in cansız bedenini bir gün yatağın altındaki bazada sakladıktan sonra gömdüklerini itiraf etti. Yeni Asır'ın ulaştığı şüpheli Tahir Y.'nin annesi Latife Y. bir haftadır oğlunun durgun olduğunu, kendisine ve kız kardeşlerine pencereden uzak durmaları gerektiği gibi ilginç şeyler söylediğini iddia etti. Latife Y. "Sinan Ö. oğlumu 'Beni ihbar edersen sana ve ailene zarar veririm' diyerek tehdit etmiş. Bir de Sinan'ın 'Dayı' dediği bir adam var. Kızın gömülmesine o da yardım etmiş" ifadelerini kullandı.





VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK

DUMAN'IN ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi. Ayrıca, Sinan Ö.'nün polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdikleri ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını da kanıt olmasın diye sildiği de iddia edildi.





"KANDIRILMAYA MÜSAİT BİR ÇOCUKTU"

TORUN acısı yaşayan polis emeklisi dede Yakup Duman, anne ve babası yıllar önce boşanan Ceren'in son 2 yıldır kendilerinde kaldığını, torunlarının kandırılmaya müsait bir yapısının olduğunu aktardı. Ceren'in 19 Ağustos'ta anneannesine 'Ben kız arkadaşımla yüzme havuzuna gidiyorum' diyerek evden çıktığını söyleyen dede Duman, "Araştırdım, havuzdan birisi taksi ile alıp kendisini götürmüş. Kayıp başvurusunda bulunduk. Uyuşturucuyu da o kişinin torunuma zorla verdiğini düşünüyorum" dedi.

Metin BURMALI

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