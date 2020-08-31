  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de makilik alanda yangın

'de makilik alanda

'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın

31.08.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,16:56

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

Tekmeler havda uçuştu! Kaza yerinde sinir krizi Muğla'nın dış ticaret istatistikleri açıklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de makilik alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA