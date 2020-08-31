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İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

31.08.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,16:56