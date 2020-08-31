İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 3 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.Tekmeler havda uçuştu! Kaza yerinde sinir krizi Muğla'nın dış ticaret istatistikleri açıklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
İzmir'de makilik alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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