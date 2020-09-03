  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir Aliağa'da çıkan yangın korkuya neden oldu

Aliağa'da çıkan korkuya neden oldu

Aliağa'da makilik ve otluk alanda çıktı. Yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

İzmir Aliağa'da çıkan yangın korkuya neden oldu

03.09.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,15:52

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın, organize sanayi bölgesi üzerinde yoğun duman oluşturdu.

Bölgedeki özel güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi, organize sanayi bölgesine ait itfaiye ekipleri ve Aliağa Belediyesinin iş makineleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, bir saat süren bir çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı.


Can ve mal kaybı yaşanmadığı yangında, yaklaşık 50 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

IHA

Kerem Ali Sürekli’den CHP'li Yücel’e ‘edep’ yanıtı İzmir'deki katliamın detayları ortaya çıktı! Bayraklı'da mahallelinin çukur tepkisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Aliağa'da çıkan yangın korkuya neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA