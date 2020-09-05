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İzmir'de korkunç olay! Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA 05.09.2020, 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,10:46