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'de korkunç olay! Babasının beylik tabancasıyla etti

'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de korkunç olay! Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

DHA

05.09.2020, 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,10:46

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti.


Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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