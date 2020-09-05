İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.



Yangın, saat 20.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın makilik ve zeytinlik alana sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Yangını söndürmek için mücadele veren ekiplerin, yoğun süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etti.



Öte yandan, yangının elektrik tellerinin birbirleriyle sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımların yol açtığı ileri sürüldü.

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