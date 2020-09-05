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'de tepki çeken görüntüler! Virüs önlemlerini hiçe sayıp...

'da minibüs şoförü tedbirlerini hiçe sayarak fazla yolcu aldı. Şoför, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Bir vatandaşın açık kapıdan sarktığı anlar tepkiye neden oldu.

İzmir'de tepki çeken görüntüler! Virüs önlemlerini hiçe sayıp...

DHA

05.09.2020, 12:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,12:56

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şoförün koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, fazla sayıda yolcu aldığı minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etti.


Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı.

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı.

Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.

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