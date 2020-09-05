İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şoförün koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, fazla sayıda yolcu aldığı minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etti.
Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı.
Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı.
Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar! Muğla’da gece saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü Tam 2 bin 600 yıllık! Aydın'da gün yüzüne çıkarılacak!
İzmir'de tepki çeken görüntüler! Virüs önlemlerini hiçe sayıp... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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