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İzmir'de tepki çeken görüntüler! Virüs önlemlerini hiçe sayıp...

İzmir Bayraklı'da minibüs şoförü koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak fazla yolcu aldı. Şoför, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Bir vatandaşın açık kapıdan sarktığı anlar tepkiye neden oldu.

DHA 05.09.2020, 12:46 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020,12:56