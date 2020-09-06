İzmir'de babasının silahı ile intihar etmişti! Melisa'nın komşusundan çok konuşulacak sözler

İzmir'de Emekli Astsubay olan babasının beylik tabancasıyla intihar eden 16 yaşındaki Buse Melisa K.'nın komşusu olay gününe ait yaşananları açıkladı. Ayrıca Buse'nin babasının olayla ilgili açıklamaları da ortaya çıktı.

'MAHVOLMUŞ DURUMDAYIM'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren Buse Melisa K.'nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi.



Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı'nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.





'ANNESİNİN SESİNİ DUYDUM, YARDIM İSTER GİBİYDİ'

Buse Melisa K. ile aynı apartmanda oturan komşusu Deniz Genevlioğlu, "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2'nci kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

İzmir'de intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın soyal medyadaki son paylaşımı kan dondurdu! 'Tetiği çektim' İzmir'de emekli astsubay babasının tabacasıyla ile intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın ölmeden hemen önce yaptığı şok paylaşım kan dondurdu. Tabancayla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın sosyal medya hesabı Twitter'daki son paylaşımında kullandığı "Tetiği çektim" ifadesini kullandığı görüldü.

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