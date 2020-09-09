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hastaneleri dolu mu? nedir? İzmir valisi Köşger açıkladı

Vaka sayılarında artışla beraber hastanelere başvuru sayıları da arttı. Herkes merak ediyor, Koronavirüsle mücadelede 'de son udum nedir?, İzmir'de günde kaç test yapılıyor? İzmir'deki hastanelerde nedir? Hastaneler dolu mu? Yoğun bakımda boş yatak var mı? İzmir Valisi'nden vatandaşları rahatlatan açıklama geldi. , hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu açıkladı.

İzmir hastaneleri dolu mu? Doluluk oranı nedir? İzmir valisi Köşger açıkladı

09.09.2020, 08:46

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi verdi. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu söyleyen Köşger, günlük olarak olarak 5 bin 100 test yapıldığını aktardı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Köşker, "Sevgili İzmirliler, salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı %52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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