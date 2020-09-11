Cahil cesareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İzmir'de pazartesi günü Balkan Masası etkinliğine katılmasının ardından korona virüs testinin pozitif çıkması büyük yankı uyandırdı. Faik Öztrak'ın pazartesi akşamı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Balkan Buluşması'nın ardından yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler o geceye katılanlara çevrildi. Öztrak'ın temaslı olduğu ve yemekte bir araya geldiği tüm milletvekilleri test yaptırma kararı aldı. Vekil ve partililerin kuluçka döneminin dolmasının ardından bugün testlerini yaptıracakları kaydedildi. Bu arada gecede ortaya çıkan fotoğraflarda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Öztrak'ın maskesiz bir şekilde birbirleriyle adeta burun buruna geldikleri görüldü. Yine Öztrak'la aynı masada oturan Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko ile Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun maskesiz olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nin resepsiyonunda konukların maskesiz şekilde eğlenmesi tepki çekti.

ÖZTRAK BİR DE UYARMIŞ!

Öte yandan Öztrak'ın akşam yemeği sırasında kendisini öpmek ve sarılmak isteyenlere korona virüsü taşıyor olabileceği uyarısında bulunduğu da ortaya çıktı. "Balkanlarda gelenektir, böyle durumlarda masa masa dolaşılır" önerisine sıcak bakmayan Öztrak'ın "Ben 2 gün önce testleri pozitif çıkan Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel ile beraberdim. Ben de virüs kapmış olabilirim. Beni gezdirmeyin" dediği ifade edildi. Gecede uyarılara rağmen maske ve mesafe kuralları ihmal edilerek birçok dernek başkanı ve siyasetçi yan yana fotoğraf çektirdi ve bir araya geldi.

MASKESİZ KUTLAMA

Büyükşehir Belediyesi'nin ertesi akşam yine aynı tarihi mekanda düzenlediği 9 Eylül resepsiyonunda ortaya çıkan manzaralar da aynıydı. Bir akşam önce Öztrak'la aynı masada maskesiz oturan birçok isim ve CHP'li belediye başkanlarının eşleriyle birlikte sahneye çıkarak sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde kutlama yaptığı görüldü. Bu şekilde kutlama yapanlar arasında Tunç Soyer, Deniz Yücel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Bedri Serter ön plana çıktı. Gecede protokol üyelerinin dışında masaların birçoğunda yine maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uyulmadan oturulması dikkat çekti.

Balkan Buluşması'nda aynı masada maskesiz şekilde oturan konuklardan Faik Öztrak'ta virüs çıkması panik yarattı.

ZİRVEYİ İPTAL ETTİLER

Bu gelişmelerin ardından davetlere katılanlar arasında korona paniği başlarken, CHP İzmir'de Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun'un da katılması planlanan bugün ve yarın sürecek yerel yönetim çalıştayının da yüksek risk nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.



HERKES TEST YAPTIRIYOR

MİLLETVEKİLİ SEVDA ERDAN KILIÇ: Belli bir süre beklememiz gerekiyormuş o nedenle testimi bu sabah yaptıracağım. Sonucu sosyal medyadan da duyuracağım. Çünkü bir çok kişiyle temas ettik. Şu an evdeyim, izole bir şekilde bekliyorum. Testin sonucuna göre hareket edeceğim. Yemekte Faik Bey'in tam karşısında oturuyordum ancak bu nedenle özel bir kaygı duymuyorum. Sadece hastalan-mışsam başkalarına bulaştırma kaygısı duyarım.



CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ DEVRİM BARIŞ

ÇELİK: O geceden sonra kan testi yaptırdım, negatif çıktı. Şimdi de sürüntü testi yaptırdım. Sağlık durumum gayet iyi ama yine de tedbir olarak kendimi izolasyona aldım.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ KANİ BEKO: Orada bulunan arkadaşlarımızın tamamı en kısa sürede test yaptıracak. İl Başkanımız Deniz Yücel ile henüz görüşmedim ama kendisinin de en kısa sürede test yaptıracağını düşünüyorum. Bu konuda ihtiyatlı davranmalıyız.



DERNEKLERDE DE KORKU YAŞANDI

KORONA testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın bulunduğu Balkan zirvesine katılan sivil toplum kuruluşlarında da panik yaşanıyor. Toplantıya katılan balkan derneklerinin yöneticileri ve üyeleri soluğu hastanelerde aldı. Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler, "Kimseye korona testi yapılmadı. Yapılsaydı böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık" derken, Sancak Rumeli Derneği Başkanı Ömer Ok da, "Ben 77 yaşında olduğum için gitmedim. 65 yaş üstü insanların gitmesi doğru değil. Üyelerimizi tehlike altına soktular" ifadelerini kullandı. Test yapılmamasını eleştiren Sancak Rumeli Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Müftüoğlu ile Kemalpaşa Bosna Hersek Dernek Başkanı Neccar Er de davete gittikleri için pişman olduklarını aktardı.





HALİL ARDA'NIN ŞOFÖRÜ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda'nın şoförü Hüseyin Ertaş'a da Covid-19 teşhisi kondu. Hüseyin Ertaş karantina altına alınırken, Başkan Halil Arda'nın 9 Eylül resepsiyonu ve kutlama törenleri başta olmak üzere partililerle çok sayıda etkinliğe katılması dikkat çekti. Şoför Ertaş'ın Sağlık Müdürlüğü yetkililerine son dönemde Başkan Arda ile görüşmediklerini söylediği öğrenildi. Ancak ilçede bunun doğru olmadığı ve şoförün Başkan Arda'nın karantina altına alınmaması için böyle bir beyanat verdiği iddiaları konuşuluyor.

Erhan GÜLENÇ

CHP’de korona paniği