CHP’de korona paniği

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in davetiyle Balkan Masası toplantısına katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıya CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener, Balkan ve Makedonya göçmen dernekleri temsilcileri katıldı. Öztrak, etkinlik sonrası geceye katılanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Gündeme Bakış'ın edindiği bilgiye göre Öztrak'ta, dün sabah saatlerinde boğaz ağrısı ve halsizlik şikayeti oldu. Öztrak'ın, İzmir'deki bir devlet hastanesinde yaptırdığı Kovid- 19 testi ise pozitif çıktı. Öztrak'ın durumunun iyi olduğu bildirilirken, temas ettiği partililer ve yakın çevresine filyasyon ekibi tarafından korona testi yapılacağı bildirildi.

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