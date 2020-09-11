İzmir'de toplu taşıma için flaş karar!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Tavsiye Kararı ile Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, illerdeki toplu taşıma kuralları İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerine bırakılmıştı.

İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de İzmir'deki toplu taşıma kurallarını duyurdu:

1. İlimiz sınırları içinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) burun ve ağzı kapatacak şekilde vatandaşlarımıza istisnasız maske takmaları zorunluluğu getirilmesine,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; 01.06.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtildiği gibi farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla,

-Ayakta yolcu taşıyan otobüslerde; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmalı) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına,

-Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına,

-Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına,

-Metro, Tramvay ve Banliyö araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si oranında yolcu alınmasına,

-Vapurlarda, oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

-Araçlara yolcu binişlerinde, maskesiz yolcu alınmamasına,





-Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarına,

4. Kaymakamlıklar tarafından vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmasına,

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"

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