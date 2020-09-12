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’deki etkinliklere Kovid-19 ertelemesi

İzmir’deki etkinliklere Kovid-19 ertelemesi
Giriş Tarihi: 12.9.2020

İzmir'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki tüm sosyal etkinlikler ertelendi. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığı belirtildi. AÇIKLAMADA, "Kovid-19'a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İZOLASYONA UYMAYANA YURTTA KARANTİNA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Ziyaretçi kabul edilmeyecek yurt ve pansiyonlar 24 saat esasına göre korunacak. İzolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında idari işlem yapılacak ve suç duyurusunda bulunulacak.

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