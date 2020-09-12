Sıkma Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, göreve gelir gelmez eşi Neptün Soyer ile birlikte Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasını aile lojmanına çevirerek büyük sansasyon yarattı. Soyer'den şimdi daha da çok konuşulacak bir adım, hatta daha doğru ifadeyle bir 'skandal' geldi. Soyer çifti, Seferihisar Ulamış Mahallesi'ndeki zeytinliklerine havuzlu villa yaptırıyor. "Ne var bunda, yaptırabilir?" diyenler olabilir. Evet yaptırabilir ama "Zeytinliğimize sıkım tesisi ve sulama havuzu yaptıracağız" diyerek izin alıp havuzlu villa yaptırırlarsa olmaz. Maalesef, dün yaptığım araştırmada durumun tam da böyle olduğunu öğrendim. Evet, Başkan Soyer ve İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Hanım, ilgili kurumlardan zeytin sıkım ve işleme tesisi ile sulama havuzu yaptırmak için izin aldıkları zeytinlik vasıflı tarım arazilerine 'havuzlu villa' inşa ediyor.

Soyer çiftinin zeytin sıkım ve işleme tesisi yapmak için izin istediği araziye villa ve havuz yaptırdığı ortaya çıktı.

100 BİN TL DEDİLER

Soyer çifti, bu yıl yeniledikleri resmi mal beyanlarında Seferihisar Ulamış'ta İmam Deresi mevkiinde 296-3 nolu ada ve parseldeki arazinin sahibi olduklarını vurgulamıştı. Mal beyanında burasının 'arazi' olduğu belirtiliyor ve 18 Nisan 2018 tarihinde satın alındığı denilen 'arazi'nin değerinin de 100 bin TL olduğu ifade ediliyordu. Şimdi bu arazide bir villa ve havuz yapıldığını gösteren görüntüler elimize ulaştı. Bunun üzerine konuyu araştırdık.

EŞİ İLGİLENİYOR

Ulamış Mahallesi Muhtarı Kadir Girginer'i aradım. Soyer çiftinin arazilerine böyle bir inşaat yaptırdıklarını ifade eden Girginer, "Tam olarak bilemiyorum ama sanırım binanın inşaatı da Tunç Bey, Büyükşehir'e gittiğinde yapılmaya başlandı. Neptün Hanım yavaş yavaş yapıyor. Tunç Bey doğru düzgün gelmiyor yani. Burasıyla Neptün Hanım ilgileniyor. Yanlış bilmiyorsam yer de Neptün Hanım üzerine kayıtlı. Buraya bir ev yaptırıyorlar" dedi. Sorum üzerine buranın zeytinlik olduğunu anlatan muhtar Girginer, "Buradaki zeytinlerden her yıl ürün de alınıyor. Ancak villa otluk bir bölüme yapılıyor. İnşaat da zannedersem daha bitmedi" diye konuştu. Bu arada gazetemizin usta muhabirlerinden Ercan Akgün de bölgeye gitti ve köylülere "Soyerlerin villasını" sorarak söz konusu inşaata ulaşıp burayı her açıdan fotoğrafladı. Sayfamızda da gördüğünüz gibi ortada buz gibi bir villa ile yüzme havuzu var. Hatta barbeküsü bile bulunuyor...

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN

AÇIKLAMA YAPMADI

Söz konusu inşaatla ilgili Başkan Tunç Soyer'e de ulaşmaya çalıştım ancak telefonu cevap vermedi. Bunun üzerine kendisine "Tunç Bey... Seferihisar Ulamış Köyü'ndeki villa inşaatınız ile ilgili sizden görüş almak istiyoruz. Müsait olduğunuzda görüşebilir miyiz?" şeklinde mesaj gönderdim. Fakat dönüş olmadı. Daha aynı içerikteki bir mesajı Başkan Soyer'in basın danışmanı Kıvanç Ege'ye de ilettim. Ege ile daha sonra telefonda görüştük. Böyle bir haber yaptığımızı ve Tunç Bey'den de görüş almak istediğimizi söyledim. Kendisi, "Bunda yasal bir sıkıntı yok zaten ama Başkan'a da sorarız eğer bir açıklama yapmak isterse size dönüş yaparız" dedi. Fakat sonrasında bir geri dönüş olmadı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu arada belediye ve ilgili kurumlar nezninde yaptığım araştırmada öğrendiğim bir bilgi ile de adeta şoke oldum. Çünkü, 21 bin 785 metrekarelik 'zeytinlik vasıflı tarım arazisine' 2018 yılında bir zeytin sıkım ve işleme tesisi, sulama havuzu ve müştemilatı yapılması için proje sunulmuş ve izin istenmişti. İlgili kuruluşlar da buna 'projeye sadık kalmak' kaydıyla izin vermişti. Aldığım bilgilere göre izni istenen sıkım tesisi de 400 metrekare civarında. Yani bu durum, söz knonusu arazide zeytin sıkım ve işleme tesisi ile sulama havuzu inşaatı adı altında havuzlu villa yapıldığı anlamı taşıyor.



İZMİRLİLERE KARŞI BÜYÜK BİR SUÇTUR

İzmir'in koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşinin bu yaptığı akıl ve mantık alacak gibi bir iş değil. Dediğim gibi gerçekten şoke oldum. "Flamingoların da başkanıyım" diyerek sürekli çevre ve doğa sevgisinden bahseden Başkan Tunç Soyer ve "Kentte tarımın gelişmesi için çalışıyorum" diyerek İzmir Köy- Koop Birliği Başkanlığı yapan eşi Neptün Soyer'e tarım arazisine havuzlu villa yaptırmaları, hele bunu da sıkma tesisi ve sulama havuzu göstererek yaptırmaları hiç yakışmadı. Bu Soyer çiftinin İzmir ve İzmirlilere karşı yaptığı büyük bir ayıp, hatta bir suç ve ihanet...

Erhan GÜLENÇ

Tunç Soyer sözlerini tutmadı! Ne vadetti ne yaptı?