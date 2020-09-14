Çiğli Tramvayı’nın ihale yarışı 20 Ekim’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için düzenlediği ön yeterlilik ihalesine katılan firmaların tamamı ihalenin ikinci aşamasına katılmaya hak kazandı. Aralarında uluslararası girişimlerin de olduğu 17 firma, 20 Ekim'de yapılacak ihalede mali tekliflerini sunacak.

32.6 KİLOMETRE OLACAK

Yıl sonunda başlaması planlanan; hastane, üniversite ve sanayi bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak. Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna ulaşım 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı ile hattın toplam uzunluğu 32.6 km'ye çıkacak. 2017'de 8.8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12.8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu.