İzmir Valiliğinden KPSS açıklaması! Pazar günü o kurumlar açık olacak

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KPSS'nin yapılacağı pazar günü, Buca ve Bornova İlçe nüfus Müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak.



Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, İlimiz Buca ve Bornova İlçe Nüfus Müdürlükleri 20 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır."

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