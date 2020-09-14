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Valiliğinden açıklaması! Pazar günü o kurumlar açık olacak

Valiliği, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)’ne katılacak ve TC Kimlik Kartlarını kaybeden adaylar için Buca ve nüfus Müdürlüklerinin 20 Eylül Pazar günü saat 07.00-10.00 arasında açık olacağını duyurdu.

İzmir Valiliğinden KPSS açıklaması! Pazar günü o kurumlar açık olacak

14.09.2020, 16:47

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KPSS'nin yapılacağı pazar günü, Buca ve Bornova İlçe nüfus Müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak.

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, İlimiz Buca ve Bornova İlçe Nüfus Müdürlükleri 20 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır."

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