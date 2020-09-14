  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Son dakika: KPSS soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

Son dakika: soru ve cevapları yayınlandı! KPSS soru ve cevapları...

Son dakika haberi... tarafından yapılan duyuru ile soru ve cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu. İşte 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Lisans soru ve cevapları...

Son dakika: KPSS soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

14.09.2020, 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,14:41

Binlerce kişinin katıldığı KPSS Lisans sınavının merakla beklenen soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: KPSS soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevapları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA