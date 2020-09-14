Son dakika: KPSS soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

Binlerce kişinin katıldığı KPSS Lisans sınavının merakla beklenen soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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