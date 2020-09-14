Son dakika: İzmir'de kaçak kazı faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu öne sürüldü. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





