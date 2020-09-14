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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de kaçak kazı faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

Son dakika: 'de kaçak faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

'in Selçuk ilçesinde yakınında iddiaya göre kaçak yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

Son dakika: İzmir'de kaçak kazı faciası: 5 kişi göçük altında kaldı

İHA

14.09.2020, 22:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,23:33

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu öne sürüldü. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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