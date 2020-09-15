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Haberler İzmir Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü! Aralarında İzmir de var

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü! Aralarında de var

Son dakika haberine göre, , 5 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü! Aralarında İzmir de var

15.09.2020, 09:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.



Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.

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