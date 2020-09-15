Son dakika... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşiyle tartışan kişinin evde çıkardığı yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 5686 Sokak'ta yaşayan E.D, eşiyle tartıştığı sırada evdeki eşyaları ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar hasar gördü.
Olayın ardından evden uzaklaşan E.D, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.Afyonkarahisar’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Aydın'da bıçaklı kavga
İzmir'de eşiyle tartışan kişi evinde yangın çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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