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Haberler İzmir İzmir'de eşiyle tartışan kişi evinde yangın çıkardı

'de eşiyle tartışan kişi evinde çıkardı

Son dakika... 'in Karabağlar ilçesinde, eşiyle tartışan kişinin evde çıkardığı söndürüldü. Olayın ardından evden uzaklaşan E.D, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İzmir'de eşiyle tartışan kişi evinde yangın çıkardı

AA

15.09.2020, 12:53

Son dakika... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşiyle tartışan kişinin evde çıkardığı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 5686 Sokak'ta yaşayan E.D, eşiyle tartıştığı sırada evdeki eşyaları ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar hasar gördü.

Olayın ardından evden uzaklaşan E.D, polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

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