Otomobil yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 00.30'da Bergama- Kınık Karayolu Dündarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Doğan Demirböken (32), kullandığı 10 DE 243 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilde sürücü Doğan Demirböken, eşi Dilek Demirböken (28), çocukları Özgür (10) ve Asel (2) ile Necati Ödem (86) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye rağmen yaralılardan Necati Ödem, kurtarılamadı. Yaralılardan sürücü Doğan ile eşi Dilek Demirböken tedavisi sonrası taburcu edildi.





Sürücü Demirböken'in kazanın soruşturmasını yapan jandarmaya karşı yönden gelen bir aracın uzun farları açması nedeniyle yolu göremediğini ve kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşma devam ediyor.

DHA

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