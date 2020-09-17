Köylünün ekmeği intikama kurban gitti

Göreve geldiği günden bu yana sürekli skandallarla gündeme gelen Torbalı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İsmail Uygur, şimdi de köylüye zulüm gibi bir icraata imza attı. Daha önce AK Partili eski Belediye Başkan Adnan Yaşar Görmez'in inşaatını yaptırdığı belediye hizmet binasının yerine yenisini yapmak için çalışma başlatan Uygur, şimdi de Görmez'in Dağtekke Köyü'nde yaptırdığı pazarı kaldırdı. İlçenin doğal güzellikleri ve şifalı suyu ile ünlü Dağtekke'de kadınların ürünlerini sattığı pazara vinç ve zabıta ekiplerini gönderen Uygur, pazaryerini yerle bir ettirdi.



BU NE YAMAN ÇELİŞKİ BAŞKAN!

Görmez, döneminde belediye tarafından kadınlara tahsis edilen konteynerler de TIR'larla kaldırıldı. Yıkım sırasında köylü kadınların feryat ve gözyaşları yürekleri dağladı. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale ve Kültürpark'ta üretici pazarı açtırırken bir başka CHP'li başkanın kadınların ürünlerini satıp aile bütçesine katkı sağladığı üretici pazarını kaldırtması, "Bu ne yaman çelişki?" dedirtti.





GÖRMEZ YAPTIRDI

Torbalı'da AK Partili Başkan Adnan Yaşar Görmez döneminde, ilçenin orman köylerinden biri olan ve şifalı suyunun ünü tüm ülkeye yayılan Dağtekke'de üretici pazarı kuruldu. Pazarda, köyün yaşlı kadınlarına yer tahsis edildi. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bulunan alana, belediyesi konteynerler koyarak köylülerin satış yapmalarına uygun bir ortam sağlandı. Ancak 30 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li İsmail Uygur, köylülerin evlerinde ürettikleri ürünleri sattığı pazarı kaldırmak için talimat verdi. Yerlerini terk etmek istemeyen köylüler, belediye ile defalarca karşı karşıya geldi. Ancak önceki sabah belediyeye ait vinç ve kamyonları köye gönderen Uygur, konteynerleri yerlerinden söküp götürdü.



'ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ'

Köylülerin gözyaşları arasında konteynerleri alıp pazarı yıkan Torbalı Belediyesi ekiplerine tepki gösteren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "80 yaşını geçmiş köylü kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sattığı ve oradan elde ettikleri üç kuruş ile evlerini geçindirdiği pazarı yıkan Uygur zulmün kitabını yazmıştır. Zulümle abad olunmaz. CHP'li İsmail Uygur, yapılanı yıkmak, var olanı yok etmek üzerine kurduğu belediyecilik anlayışıyla tam bir garabete dümen kırmıştır. Bu insanların ahı yerde kalmayacak. Köylünün ekmeğine göz diken Uygur sonun başlangıcındadır. Her fırsatta Torbalı'dan intikam almak için garip icraatlara imza atan Uygur'un, oturduğu kibir kulesinden milletin oylarıyla ineceği günü hep birlikte göreceğiz" dedi.





SKANDALLARI BİTMİYOR

CHP'Lİ Başkanı İsmail Uygur skandallarıyla gündemden düşmüyor.

İşte Uygur'un tepki çeken icraatlarından bazıları:

● Daha önceki görev döneminde kendisi ve eşinin Atatürk'le birlikte heykelini diktirmişti.

● 2019'da ilçe meydanındaki kahraman şehitlerimiz Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in afişlerini indirtti.

● Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren bir konuşma yaptı.

● Şoförünü "Süper yetki" ile Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Zabıta Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü yaptı.

● Oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi TORBEL A.Ş'ye müdür yardımcısı olarak atadı. Tepkiler üzerine geri adım attı.

● Belediyenin borçlarından yakınırken eski başkanın yaptırdığı hizmet binasını beğenmeyip başka bir bina yaptırmak için çalışma başlattı.

● Kendisine 1.3 milyona lüks makam aracı aldı.





SOYER'İN PROJESİ ÇÖPE ATILMIŞTIR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de çağrıda bulunan Günaydın, "Sayın Soyer, Kültürpark'ta ve Kadifekale'de üretici pazarları açtı. Kendisi 'Üreticinin emeğini İzmirliler ile buluşturmak istiyoruz' demişti. Her ilçede de bir üretici pazarı açacaklarını belirtmişti. Bırakın yenilerini açmayı, var olanı yıkıyorsunuz. Gelin, Torbalı'daki köylülerimizin feryadını görün. Sizin köylüye, üreticiye, kadına verdiğiniz değer bu mu! Bu işler, dostlar alışverişte görsün mantığı ile yürümez. Biz zamanında Sayın Aziz Kocaoğlu'nu da çok eleştirdik. Ama en azından konu köylü olduğunda, çiftçi olduğunda sizin gibi davranmazdı. Sizin üretici pazarı projeniz, İsmail Uygur tarafından Dağtekke'de vince asılıp çöpe atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KILIÇ

CHP'li Torbalı Belediyesi üreticilerin pazarını vinçle yıktı!