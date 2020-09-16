CHP'li Torbalı Belediyesi üreticilerin pazarını vinçle yıktı!

Torbalı'da AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde, ilçenin orman köylerinden birisi olan ve şifalı suyunun ünü tüm ülkeye yayılan Dağtekke'de bir üretici pazarı kuruldu. Kurulan üretici pazarında, öncelikli olarak köyün yaşlı ve kimsesi kalmamış kadınlarına yer tahsisinde bulunuldu. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bulunan bir alana, Torbalı Belediyesi'ne ait konteynırlar koyularak köylülerin satış yapmalarına uygun bir ortam sağlandı.





30 Mart 2019'da göreve gelen Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, köy kadınlarının evlerinde ürettikleri ürünleri sattığı pazarı kaldırmak için tebliğde bulundu. Yerlerini terk etmek istemeyen köylüler belediye ile defalarca karşı karşıya geldi. Son olarak önceki gün sabah saatlerinde belediyeye ait vinçleri ve kamyonları köye gönderen Uygur, konteynırları yerlerinden alıp bilinmeyen bir yere götürdü.



ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ, KİBİR KULELERİNDEN İNECEKSİNİZ

Köylülerin gözyaşları arasında konteynırları alıp pazarı yıkan Torbalı Belediyesi yetkililerine tepki gösteren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Zulümle abad olunmaz. CHP'li İsmail Uygur, yapılanı yıkmak, hakikati çiğnemek, var olanı yok etmek üzerine kurduğu belediyecilik anlayışıyla tam bir garabet ve hezimete dümen kırmıştır. Bu insanların ahı yerde kalmayacak. Köylünün ekmeğine göz diken, despot ve nobran yönetim anlayışıyla kibirden kulelerde oturan CHP'li İsmail Uygur sonun başlangıcındadır. Torbalı halkına duyduğu nefreti gizlemeyen, her fırsatta Torbalı'dan intikam almak için çeşitli konularda garip icraatlara imza atan Uygur'un, oturduğu kibir kulesinden milletin helal oylarıyla ineceği günü hep birlikte göreceğiz" dedi.





SOYER'İN ÜRETİCİ PAZARLARI PROJESİ, UYGUR TARAFINDAN VİNCE ASILIP KAMYONA YÜKLENMİŞ VE ÇÖPE ATILMIŞTIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de çağrıda bulunan AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Sayın Soyer, Kültürpark'ta ve Kadifekale'de üretici pazarları açtı. Kendisi 'Üreticinin emeğini İzmirliler ile buluşturmak, emeğin değerlendiğini görmek istiyoruz' demişti. Her ilçede de bir üretici pazarı açacaklarını özellikle belirtmişti.



Bırakın yenilerini açmayı, var olanı yıkıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Gelin, Torbalı'daki köylülerimizin feryadını görün. Sizin köylüye, üreticiye, kadına verdiğiniz değer bu mu! Her işinizde olduğu gibi üretici pazarları işinizde de samimiyetsizsiniz. Bu işler, dostlar alışverişte görsün mantığı ile yürümez. Biz zamanında Sayın Aziz Kocaoğlu'nu da çok eleştirdik. Ama en azından konu köylü olduğunda, çiftçi olduğunda, üretici olduğunda sizin gibi samimiyetsiz davranmazdı.





Açık söylüyorum, sizin üretici pazarları projeniz, İsmail Uygur tarafından Torbalı'nın Dağtekke köyünde vince asılmış ve kamyonlara koyularak çöpe atılmıştır. Bundan ötesi yoktur" sözlerini sarf etti.

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