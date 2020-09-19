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Haberler İzmir İzmir merkezli tefeci operasyonunda yakalanan 13 kişi tutuklandı

merkezli operasyonunda yakalanan 13 kişi tutuklandı

Son dakika... 'in Kınık, Torbalı, Bergama ve Foça ilçeleri ile 'nın Soma ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları suçlamasıyla yakalanan 19 kişiden 13'ü tutuklandı.

İzmir merkezli tefeci operasyonunda yakalanan 13 kişi tutuklandı

AA

19.09.2020, 16:52

Son dakika... Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin helikopter desteğiyle düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü "yağma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Eylül'deki eş zamanlı operasyonda zanlıların adresleri ve iş yerlerinde 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanları, sahte sürücü belgeleri ile 44 bin 300 lira ele geçirilmişti.

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