Sözde ‘Yunanistan imamı’ Bekmezci’nin damadı çıktı

İzmir'de geçtiğimiz yıl sabaha karşı Karşıyaka'da tespit edilen bir gaybubet evine yapılan baskında kıskıvrak yakalanan Yusuf Bekmezci'nin, örgüt üyelerinin ülkeler arasındaki imam atamasını bile bizzat kendisinin yaptığı ve damadı Recep Uzunallı'nın da örgütün aynı zamanda finans koordinatörü olduğu belirlendi.

5 YILDIR ATİNA'DA YAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ve örgütün 2 numarası olduğu belirlenen Bekmezci'nin diğer kızının da FETÖ'nün yeğeni Mazhar Gülen'le evli olduğu belirlendi. Hem akraba hem de kader ortaklığı yapan Yusuf Bekmezci'nin damadının 5 yıla yakın süredir Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşadığı ve orada istihbarat örgütleri ile iç içe çalışarak Türkiye'ye karşı bir karalama kampanyası yürüttüğü öğrenildi. Uzunallı'nın bunun yanı sıra, diğer stratejik bilgiler ışığında terör örgütlerine yardımcı olduğu da ileri sürüldü. Yunan medyasının attığı çirkin başlığın arkasındaki ismin de FETÖ'nün Yunanistan imamı Uzunallı'nın olduğu ileri sürüldü.





İZMİR VE İSTANBUL'DA ARANIYOR

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında Bekmezci ile birlikte yakalama emriyle aranan, Zaman Gazetesi eski Genel Müdürü Recep Uzunallı'nın aynı zamanda İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.



'EN TEHLİKELİ KİŞİLER'

FETÖ'yü ve örgüt yapısını yıllar öncesinden anlatarak uyaran yazar Nurettin Veren de Recep Uzunallı'nın örgüt için önemine dikkat çekti. Yusuf Bekmezci konuşmadan FETÖ'nün topografyası ve para trafiğini çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Veren, "En tehlikeli kişiler bunlar. Bekmezci'nin milyarlarca dolarının bir yerde gömülü veya saklı olma ihtimali yüksek. Bu konudan haberi olabilecek Recep Uzunallı'nın şu anda Yunanistan ile yaşanan gerginlikte de parmağı olduğu duyumları var" dedi.

Fatih ŞENDİL