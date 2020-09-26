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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! TIR köprüden düştü

'de feci kaza! TIR köprüden düştü

'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden TIR'ın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza! TIR köprüden düştü

AA

26.09.2020, 22:58

Alınan bilgiye göre, Beydağ'dan Ödemiş yönüne giden İshak Kılıç (39) yönetimindeki 35 APT 218 plakalı TIR Mescitli Mahallesi'ndeki Karahayıt Köprüsü'nden dere yatağına düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen TIR'ın sürücüsü Kılıç ile yanındaki Haydar Ekmekçi (34) ve Ahmet Balık (45) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Kılıç, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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