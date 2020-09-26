İzmirliler tedirgin! Damlacık'ta uyuşturucu bağımlıları korkutuyor

İzmir'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.



İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor.

Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor. Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi. Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, "İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz.

Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz. Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer" dedi.



'BU GÖRÜNTÜLER İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da "Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. İzmir'e burası hiç yakışmıyor. Harabe evlerde uyuşturucu bağımlıları gelip, kalıyor. Gece, hırsız girecek diye pencerelerimizi açamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Bir tane öğretmenevi var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler geliyor. Gece gelip, benim zilimi çalıyorlar. Yolun yukarısına kadar götürmemi istiyorlar. Geceyi bırakın gündüz bile tehlikeli. 12 yıldır burada oturuyorum. Burası hep böyleydi. Benden önce de burası böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan, Konak Belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce el atsınlar" ifadelerini kullandı.



'HIRSIZ KORKUSUNDAN HASTANEYE GİTMİYORUM'

Bir diğer vatandaş Hilmi Coşkun ise hasta olmasına rağmen evine hırsız gireceği korkusundan hastaneye gidemediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"35-40 senedir burada yaşıyorum. Sesimizi kimse duymuyor. İzmir'in merkezinde oturuyoruz sözde. Belimde fıtığım var, ayakta duramıyorum. Eve hırsız girecek diye hastaneye gidemiyorum. 3 gün önce evime hırsız girdi. Hastaneye gitsem, bir hafta hastanede yatsam, eve döndüğümde evi bulamayacağım. Kapıları, pencereleri sökecekler. Köy bile buradan daha düzgündür."

DHA

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