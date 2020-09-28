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Haberler İzmir İzmir'de acı olay! 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

'de acı olay! 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

’in Torbalı ilçesinde, iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki , 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de acı olay! 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

İHA

28.09.2020, 13:10

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, 1530 sokaktaki bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.



YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI, KURTARILAMADI
Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı.
Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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