Barınaktaki balıkçıların 'ihale' korkusu! CHP'li belediyeye tepki

Güzelbahçe Belediyesi Balıkçı Barınağı sakinleri, belediyenin yeni ihale duyurusuyla tedirgin bir bekleyiş içerisine girdi. Uzun süredir geçimlerini barınaktan sağlayıp, babadan oğula bu işi sürdüren balıkçılar, ekmek teknelerinden ayrılmak istemiyor. Güzelbahçe Belediyesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü ortaklığında vatandaşların ucuz balığa ulaşmasını sağlayan barınakta günlük taze balık satılıyor. Yan yana satışın yapıldığı 18 dükkanın arkasında yer alan restoranlarda ise vatandaşlar deniz kenarında taze balık tüketiyor.





'5 YAŞINDA GİRDİM BU LİMANA'

Uzun yıllardır barınakta esnaflık yaptığını söyleyen Mutlu Evren, iki ay içinde ihaleye çıkılacağını duyduklarını ve büyük bir tedirginlik yaşadıklarını kaydetti. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptığını anlatan Evren, "Baba mesleğini sürdürüyorum. Başkalarının ihaleye girmesi bizi aç bırakır. Yapacak başka bir işim yok. 5 yaşında girdim bu limana. Başka yerde çalışamam" dedi. Dükkanların çatısını belediyenin yaptığını ancak yerin Milli Emlak'a ait olduğunu anlatan Evren, her ay düzenli olarak kira ödediklerini belirterek "Dükkanı açıyoruz ama keyfimiz yok, ortada kalmış gibiyiz. 2 ay içinde ihaleye çıkılacağını duyduk" diye konuştu.



'BAŞKANIMIZDAN RİCAMIZ BİZİ EKMEĞİMİZDEN ETMESİN'

CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye seslenen Mehmet Can Gökkaya da şunları söyledi:

"Yıllardır buradan ekmek yiyerek evimin geçimini sağlıyorum. Biz burada vergimizi, kiramızı ödüyoruz. Esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İhale sonunda da buradan bizler ekmek yemek istiyoruz. Başkanımızdan ricamız bizi ekmeğimizden etmesin."



'BENDEN GÜÇLÜSÜ GELİP DÜKKANIMI ALACAK'

Güzelbahçe'de ailece 1997 yılından beri balıkçılık yaptıklarını anlatan Şehmuz Salman ise bazı esnaflara tahliye kararının tebliğ edildiğini belirterek, "23 yıldır bu çarşıdan ekmek yiyoruz. Ama başkan bizim ekmeğimizle oynuyor. Sesimizi yüksek mercilere duyurmak istiyoruz. Daha önce de sözleşme yenilendi. Ama şimdiki başkan sözleşme yapmıyor. Biz kiramızı düzenli ödüyoruz. Milli Emlak'tan kağıt geldi. Belediyenin Milli Emlak'a borcu olduğu söylendi. 16 esnafın tahliyesi geldi" diye konuştu. Şevki Koçan da 13 yıldır barınakta çalıştığını belirterek, "Belediye ile Milli Emlak arasında bir problem var. Aslında yer sahibi Milli Emlak. Ama biz mağduriyet yaşıyoruz. Belediyenin yeni ihaleye çıkması bizi tedirgin ediyor. Zaten pandemi sürecinde mağduriyet yaşadık. Dükkanımız kapalı kaldı. İhale tarihi belli değil. Ama dükkanları boşaltmamız istendi. Bir sürü insan buradan ekmek yiyor. Kira sözleşmelerini yenileyip devam etmek istiyoruz. Ailelerimizle beraber 4 bin kişi geçimini bu barınaktan sağlıyor" dedi.





'BİZE SAHİP ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ'

Murat Alta da 3 çocuk babası olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Belediyemizin kararı bizi üzdü. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Benden önce babam vardı. Bugün çıkartılmak isteniyoruz. Buradaki komşularımı ailemden fazla görüyorum. Şimdi kimse yanımızda değil. Bize sahip çıkmalarını bekliyoruz. Ben ihaleye de girerim. Ama benden daha güçlüsü gelecek benim dişimle tırnağımla yaptığım dükkanımı elimden alacak. Her köşesinde emeğim var. Biri benden fazla para verecek ve dükkandan çık diyecek."

DHA