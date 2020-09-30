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Haberler İzmir İzmir'de panik yaratan patlama! Sebebi belli oldu

'de panik yaratan patlama! Sebebi belli oldu

Son dakika... 'de, trafonun patlamasının ardından çıkan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama, çevrede kısa süreli endişe yarattı.

İzmir'de panik yaratan patlama! Sebebi belli oldu

30.09.2020, 09:22

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi 1250 Sokak'ta meydana geldi. Bir oto yıkama dükkanının yanında bulunan elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı.

Paniğe neden olan patlama sonrası yangın çıkarken, vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan ekiplerle elektrik dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi personeli, elektrikleri keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası trafoda çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki ev ve iş yerilerine sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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