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Haberler İzmir CHP'den Çeşme'de skandal uygulama: Damacana su ve tüp ile üye avına başladılar

'den Çeşme'de skandal uygulama: Damacana su ve tüp ile üye avına başladılar

Çeşme İlçe Kadın Kolları skandal bir uygulamaya imza attı. CHP'nin şu andaki bulunduğu çizgiye gelen tepkiler üzerine partiden istifalar çoğalmıştı. CHP Çeşme İlçe Kadın Kolları, ilçedeki tüp ve su bayileri ile anlaşarak CHP üyelerine yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu.

CHP'den Çeşme'de skandal uygulama: Damacana su ve tüp ile üye avına başladılar

SABAH

02.10.2020, 10:14

Çizgisinden uzaklaştığı gerekçesi ile çok sayıda üyenin istifa ettiği CHP, partiye yeni üye kazandırmak için Çeşme'de skandal bir uygulamaya imza attı. CHP İlçe Kadın Kolları, ilçedeki tüp ve su bayileri ile anlaşarak CHP üyelerine yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlara üyelik kartı şartı getirildi. Üye kartı bulunmayanların partiye üye olup CHP ilçe başkanlığından üyelik kartı almaları gerektiği ifade edildi. Çeşme İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, kampanyanın sadece tüp ve damacana su ile sınırlı kalmayacağını kampanyanın genişleyerek süreceğini söyledi.

ÜYE OLANA İNDİRİMLİ
Kampanya parti tabanında şaşkınlık yaratırken AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş da, "Bir kişinin siyasi partiye üye olabilmesi için öncelikle o siyasi partinin ilkelerini benimseyip özümsemiş olması gerekir. Kriterlere uygun olmaksızın tüp ve indirim karşılığında vatandaşa CHP üyeliği taahhüt etmek şaşılacak bir durum" dedi.

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