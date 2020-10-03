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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ekim Cumartesi!

İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 3 Ekim tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin etkili olacağını merak ediyor. İşte 3 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...