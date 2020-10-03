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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ekim Cumartesi!

'de 3 Ekim Cumartesi!

'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. 3 Ekim tarihli İzmir detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin etkili olacağını merak ediyor. İşte 3 Ekim Pazar detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Ekim Cumartesi!

03.10.2020, 09:39

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 3 Ekim Cumartesi detayları...

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