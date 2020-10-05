İzmir'de korona düzenlemesi! Toplu ulaşımda kişiye özel kart!

İzmir Valiliği, koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yeni alınan kararları kamuoyuna duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen toplu taşımada HES kodu uygulanması kararının ardından kent için yapılan bilgilendirmede önemli hususlara dikkat çekildi.

Valilik, İzmir'deki toplu taşıma sisteminde HES kodu ile uyumlu olacak biçimde kişiye özel kart çıkarılması için talimat verdi. Hastalıkla temaslı olan vatandaşların ulaşım kartlarının izolasyon sürecinde askıya alınması duyuruldu.

Açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek olan kamu ve özel tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale gibi faaliyetlerin kısıtlama yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca turizm yerlerinde, otellerde HES kodu kullanması zorunlu olduğu belirtildi. Denetimin de kuruluşa ait olduğu vurgulandı. HES kodu istenmeyen ve müşteri kabul edilen işletmelerin 10 gün süreyle kapatılacağı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelge kapsamında meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin ertelenmesine karar verildi. Uymayanların da para cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı! 4 Ekim Pazar koronavirüs tablosu...