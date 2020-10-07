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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e uyarı geldi! Dolu ve sağanak yağış olacak... 7 Ekim İzmir hava durumu

'den 'e uyarı geldi! Dolu ve olacak... 7 Ekim İzmir

Son dakika... Yurdun bazı kesimlerinde hava sıcaklıkları düşecek ve yer yer yoğun sağanak yağışları görülecek, için de vatandaşları uyaran Meteorolojinin ve Ege için tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İzmir’in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü uyarısı yapıldı. Bugün İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den İzmir'e uyarı geldi! Dolu ve sağanak yağış olacak... 7 Ekim İzmir hava durumu

07.10.2020, 13:38 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,13:43

Son dakika... Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış olacak mı? Dolu yağacak mı? Ege'de son hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

KUZEY EGE'DE SAĞANAK
Kuzey Ege'de yarın yerel dolu yağışıyla gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya ve Manisa çevreleriyle İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İHA - AA

İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba! İzmir'de su kesintisi 7 Ekim Çarşamba!

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