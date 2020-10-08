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Haberler İzmir İzmir'de yağmur hayatı felç etti!

'de yağmur hayatı felç etti!

'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü.

İHA

08.10.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,17:26

İzmir, öğle saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken, yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

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