İzmir, öğle saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken, yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

İŞTE O MANZARALAR...





Meteoroloji'den İzmir'e uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli sağanak...