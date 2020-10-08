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'den 'e uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli sağanak...

Son dakika...'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı geldi.

Meteoroloji'den İzmir'e uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli sağanak...

AA

08.10.2020, 15:50

Son dakika... İzmir'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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