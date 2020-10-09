  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

'de kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

Son dakika... 'de nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.

İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

AA

09.10.2020, 15:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020,16:19



İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 18 kişi hastanelere başvurdu.

Metil alkolden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 18 kişiden 7'sinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ OPERASYON YAPILMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte içkinin Konak'ta baharatçılık yapan bir iş yerinden satın alındığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan iş yerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.

İzmir'de sahte alkol dehşeti! 9 kişi hastanede 7'sinin durumu kritik Tam 1500 litre! Salihli'de sahte içki operasyonu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA