İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında





İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi hastaneye kaldırıldı, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 18 kişi hastanelere başvurdu.

Metil alkolden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 18 kişiden 7'sinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ OPERASYON YAPILMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre, sahte içkinin Konak'ta baharatçılık yapan bir iş yerinden satın alındığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Daha önce aynı nedenle 4 kez operasyon yapılan iş yerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.

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