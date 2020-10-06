  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Tam 1500 litre! Salihli'de sahte içki operasyonu

Tam 1500 litre! Salihli'de sahte içki operasyonu

Salihli'de tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, 320 litre ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.

Tam 1500 litre! Salihli'de sahte içki operasyonu

06.10.2020, 10:02

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri Bağcılar ve Hasalan Mahallelerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Her iki mahallede düzenlenen operasyonda Ş.K.(77), A.E.(53) ve E.G.'ye(67) ait ikametlerde pet şişe ve bidonlarda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan metaryaller ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA

Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Kafatası ve kemikleri bulunan Koran olayında yeni gelişme Sercan’dan sevindiren haber O şimdi üniversite öğrencisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tam 1500 litre! Salihli'de sahte içki operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA