Ölümün sahtesi olmaz!

İzmir ve Kırıkkale'de 14 vatandaşımız sahte rakı içtikleri için hayatını kaybetti. Hepsinin bir hikayesi, ailesi ve hayalleri vardı ancak yarım kaldı. İki kentte sahte içkiden peş peşe ölümlerin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken İzmir'de gözaltına alınanlar arasında Yelken Baharat'ın eski sahibi Yılmaz Yelken de bulunuyor.

22 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İZMIR'IN Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova, Gaziemir ve Torbalı, ilçelerinde sahte içki içtikleri öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy, Adem Güneş (64), Ali İhsan Çakmak, Ercas Okyay (32), Güven Şenyıldız (52) yaşamını yitirdi. 2'si ağır 22 kişinin de tedavisine devam edildiği öğrenildi.

TEMİZLEYİCİYE KARIŞTIRILMIŞ

KIRIKKALE'DE ise dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içen Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar ile Mustafa Özyurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İÇKİYİ BÜFEDEN SATIN ALMIŞLAR

KIRIKKALE'DE sahte içkilerin bir büfeden alındığı ve büfe sahibi Özgün U. ile Selami Ü. ve Özcan Ö'nün gözaltına alındığı bilgisine ulaşılırken, İzmir'de ise 2'si büfeci ve depocu olmak üzere aralarında Kemeraltı'ndaki baharatçıların da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında Kemeraltı'nda Yelken Baharat'ın eski sahibi Yılmaz Yelken'in de bulunduğu öğrenilirken, Yelken'e daha önce bir kaç kez sahte rakıdan işlem yapıldığı ileri sürüldü.



'ÇOK UYARDIK AMA BİZİ DİNLEMEDİ'



İZMIR Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren hastalardan Mahmut Koçbaş'ın (68) yakını Sefa Koçbaş (42), "Babam Eskiizmir'deki bir aktardan el altından malzemeleri alıyor ve evde kendisi rakı yapıyor. İçtikten sonra rahatsızlanıyor. Ondan sonra ben tesadüfen aradım ve durumu öğrendim, rahatsızlandığını söyledi. Apar topar yanına gittim, kusmaya başlamıştı. Gözlerinde bulanıklık ve görme kaybı oluştu. Hemen hastaneye geldik ve yoğun bakıma aldılar. Bizim insanımız biraz garip, böyle kaçak işlere giriyorlar. Babam daha önce de içiyordu ama böyle kaçak içkiye son 2-3 aydır girdi. Biz onu çok uyardık ama bizi dinlemedi" dedi.



'BİR GÜN BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLİYORDUM'



İZMIR Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İlhan Akkan'ın kız kardeşi Kevser Yeğin (65), "Hastaneden bize sabaha karşı bir telefon geldi. Ben içkiyle birlikte ilaç aldı zannettim. Sonra kaçak alkol olduğu söylendi. Doktorlar Basmane ve İkiçeşmelik'ten çok gelen olduğunu söyledi ancak benim kardeşim oraya gitmez. Etil alkolü alan, bu işi yapıyor. Bakkallarda bile satılıyor" diye konuştu.



'30-35 LİRAYA SATIYORLARMIŞ'

KIRIKKALE'DE ölen Yılmaz Mayalı'nın ağabeyi Ziya Mayalı, "İçkiyi büfeden almışlar. Büfeci kaçak yapıp satıyormuş. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş. Köyde ve dükkanın altında deposu varmış. Ben kardeşimi kaybettim. İçtikten sonra 'gözlerim görmüyor' demiş. 15-20 dakika sonra ölmüş" dedi. Mayalı, büfenin Kırıkkale'de bilinen bir yer olduğunu ve çok kişinin oradan içki aldığını söyledi.



"SAHTE İÇKİ İŞİNDEN VİLLA SAHİBİ OLAN VAR'



İZMIR Alsancak'ta aktar dükkanı bulunan Emin Göktekin, bazı aktarların yüksek kar getirdiği için etil alkol sattığını belirterek, "İçimizden çıkan bazı aktarlar bu etil alkolleri satmaya başladı. Sattıkları ürünlerin de ne olduğunu bilmiyorlar. Yüzde 300 kar bırakıyor ve temiz para gözüyle bakılıyor. Bize de satma teklifinde bulunanlar oldu ancak kabul etmedik. Biz duyuyoruz, adamlar bu alkol işinden 6-7 ayda villa sahibi oluyor" dedi.



DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU: ZEHİRLENME DOZU FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Sahte rakının belirtileri hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmaın Dr. Nafiz Karagözoğlu, "Metil alkolün zehirlenme dozunun herkeste değişiklik gösterebildiğini söyledi. Dr. Karagözoğlu belirtileri şöyle sıraladı: "Zehirlenme belirtileri 12-24 saate kadar görülmeyebilir. Zehirlenme mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük gibi belirtilerle başlar ve merkezi sinir sisteminde çökme, körlük, tansiyon düşüklüğü, koma, ölüm ve bu olumsuz tablonun ciddi sonuçları olarak ortaya çıkar. Metil alkol ile üretilen rakının tüketici tarafından, tüketilirken veya öncesinde ayırt edilebilmesi olanaklı değildir. Ancak tüketildikten sonraki belirtileriyle ayırt edilebilir. Gerçek rakı nedeniyle ortaya çıkan şikayetler zaman geçtikçe azalır. Sahte rakı (metil alkol) zehirlenmesinde şikayetler gittikçe artar, görme bozuklukları da dahil tüm şikayetler şiddetlenir."

Fatih ŞENDİL

‘Etil alkol satan bazı aktarlar 6-7 ayda villa sahibi oluyor’

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