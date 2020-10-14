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Haberler İzmir İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

AA

14.10.2020, 09:35

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.

İzmir'de 40 günde, 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol ele geçirildi İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

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