Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.İzmir'de 40 günde, 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol ele geçirildi İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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