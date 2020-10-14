Karşıyakalı bisikletçi Zeynep kaza kurbanı

Bir çocuk annesi olan genç sporcunun ölümü, ilçede ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerinde vefat ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, kendisine çarpan kamyon şoförü gözaltına alındı. Görgü tanıkları bölgede yol çalışması yapıldığını, bu sırada tali yoldan çıkan kamyon sürücüsünün seyir halindeki Zeynep Aslan'ı görmeyerek çarptığını belirtti.





Makine teknikeri olan Aslan'ın kazası üzerine üzüntüsünü dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediye Spor Bisiklet Takımı'nın başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması dileğiyle yaşadığımız bu acının son olmasını temenni ediyorum" dedi.



Genç sporcu son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.



