5 ton sahte etil alkolü, İstanbul'dan İzmir'e 'dezenfektan' yazan kolilerle getirmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri, takibe aldıkları H.G.'nin Çiğli ilçesindeki bir depoya girdiğini saptadı. Bunun üzerine, geçen pazartesi günü, depoya baskın yapıldı. Depo ile bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar içinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Depoda çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı da bulundu. 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konuldu.





Etil alkolün İzmir'de dağıtımında kilit rol üstlendiği saptanan H.G., gözaltına alındı. Sorgusunda aracıyla sahte içkileri dağıttığı belirlenen H.G., geçen salı günü sevk edildiği adliyede, operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliyle birlikte tutuklandı.





DEZENFEKTEN YAZILI KOLİLERLE GETİRİLDİLER

Operasyonla ilgili soruşturma devam ederken, sahte etil alkolün İstanbul'da üretildiğini, kamyonla üzerinde 'dezenfektan' yazan koliler ile İzmir'e getirildiğini, şüphelilerin polis kontrollerinden kaçmak için bu yönteme başvurdukları tespit edildi.

DHA

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