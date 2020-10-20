Belediye salonunda teröriste saygı duruşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni HDP'lilere verdi. Etkinlikte 'devrim şehitlerini anma' adı altında teröristler için zafer işaretli saygı duruşunda bulunuldu. Bu skandal etkinliğe HDP İzmir milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay ile yüzlerce HDP'li katıldı. Kemalbay, etkinliği sosyal medya hesabınadn "İzmir'den zindandaki, sürgündeki yoldaşlara selam olsun, HDP 8 yaşında emektar halkımıza kutlu olsun" mesajıyla duyurdu. HDP'nin salon için belediyeye bir ödeme yapıp yapmadığı merak konusu oldu.



1 HDP'liler, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda teröristleri anma etkinliği düzenledi.



2 DEMİRTAŞ DESTEKÇİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

GEÇTİĞİMİZ günlerde Menemen Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Eğitim-Sen eski yöneticisi Suat Epözdemir getirildi. Epözdemir'in de 2014 yılında HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek için hazırlanan bildiriyi imzalayan isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Çeşitli eylemlere katılan Suat Epözdemir, Selahattin Demirtaş ile ilgili bildiriye imza atanlardan biri.



3 ÇİĞLİ'DE ÖRGÜTLERLE İLİŞKİ VE PAYLAŞIMLAR

ÇİĞLİ'DE Belediye Başkan Yardımcısı olan Nihal Demir Çoban'ın ise DHKP-C'li Ebru Timtik'in örgüt talimatıyla girdiği açlık grevinde ölmesinin ardından "Bu güzel insanların ahı var üzerinizde" şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı. Çoban'ın ayrıca Musa Anter'i anmak için yaptığı "Benim doğduğum kentlere/Her gün kurşun yağardı!/Siz bilmezsiniz!/ Bu yüzden ben terörist olurdum siz yurttaş" sözlerini paylaşması dikkat çekti. Çoban'ın "HDPsusturulamaz" etiketli paylaşımı da dikkat çekti. Öte yandan Çoban'ın ayrıca PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek paylaşımları yapan Rojava Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Fidan Kanlıbaş ile de samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

Nihal Demir Çoban'ın bir çok kez terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıktı.



4 KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU HDP'LİLERİ KUTLADI

HDP'NİN kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kutlama mesajı gönderdi. Böylece iki parti arasındaki adı konulmamış ittifak bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a ayrı ayrı gönderilen mesajlarda Kılıçdaroğlu, "Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. HDP'ye kutlama mesajı gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Hüseyin KILIÇ

HDP istihdam bürosu

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