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Haberler İzmir Soyer’e PKK renkli tabela tepkisi

Soyer’e renkli tabela tepkisi

renklerini kullandığı için eleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bu kez marketinde ’nın sözde renklerini kullandı. Soyer’i eleştiren ’li Şahin, “ BUNUN HESABINI SORAR” dedi.

Soyer’e PKK renkli tabela tepkisi
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının kolonlarını LGBTİ renklerine boyattığı yönünde eleştiriler alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni icraatı da tartışma yarattı.

'NEYİ HATIRLATIYOR?'
Belediye bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun logosunun da yine LGBTİ renklerinden oluşmasına karar veren Tunç Soyer, kentin çeşitli ilçelerinde açtığı Halkın Bakkalı isimli marketlerin tabelasında kullandığı renkler eleştiri konusu oldu. Daha önce de kentteki otobüsleri PKK renklerine boyadığı için bu konuda eleştirilen Soyer'e bu tabelalarla ilgili MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den de sert tepki geldi. Menemen'deki Halkın Bakkalı açılışından bir fotoğraf paylaşan MHP'li Şahin, "Vatansever, Atatürkçü İzmirlilere soruyorum bu renkler size neyi hatırlatıyor? Tunç Soyer sen Türk Milletini hafife alıyorsun, İzmir bunun hesabını sorar. Tunç Soyer'in zaten LGBTİ'ye olan ilgisini biliyoruz. Bir de terör örgütü PKK'nın renklerini kullanmaya başladı" dedi. Şahin'in paylaşımının altına vatandaşlar tarafından da çok sayıda eleştiri yapıldığı görüldü.

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