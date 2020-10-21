CHP’de seçime hile karıştı

CHP Gaziemir'de skandalların ardı kesilmiyor. Şimdi de ilçe delege seçimlerinde parti üyesi olmayanlara oy kullandırıldığı ortaya çıktı. Kongrede ilçe başkan adayı olan ve 56 oy farkla seçimi kaybeden Ali Rıza Türkmen'in usulsüz oy kullanan 2 kişinin yazılı beyanlarını da sunarak yaptığı itirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı. Bu aşamadan sonra konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılacak. Türkmen'in usulsüz oy kullanımına göz yumdukları iddiasıyla suçladığı 8 kişi arasında şu anki CHP İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül de yer alıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı adalet yürüyüşünü hatırlatan Türkmen, "Adalet yürümekle sağlanmıyor. Önce parti içinde adaleti temin etmeniz gerekiyor ki inandırıcılığınız olsun. Yargı, usulsüzlüğü tespit edip bu yönde karar alırsa İlçe Başkanı Kasım Özkan bu suçun sahibi olarak o koltukta oturamaz. İl Başkanı Deniz Yücel ve Özkan zaten ekip olarak hareket ediyor" dedi.

Ali Rıza Türkmen

HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

CHP İl Başkanlığı'na yaptığı itiraz reddedilen Türkmen, olayı yargıya taşıdı ve ilçe kongresinde Atıfbey ve Yeşil mahallelerinde parti üyesi olmayanlara hazirun listesine imza attırılıp oy kullandırıldığını iddia etti. Türkmen bu hukuksuzluğa göz yumduklarını öne sürdüğü Alev Çelik, Arda Işık, Cansu Sarı, Ekrem Karaca, Hande Deniz Şentürk, Hasan Şakar, Kadriye Mutlu, Yasin Ergül'den şikayetçi oldu. İtirazlar sonrası ise Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olamadığı kararı verdi. Türkmen, karara itiraz ederek ilçe delege seçiminde partiye üye olmamasına rağmen oy kullandığını belirten Görkem Çiftçi ve bir kişinin daha yazılı beyanlarını mahkemeye sundu. Çiftçi'nin usülsüz o kullamını ifşa eden imzalı beyanında 'delege seçiminde parti üyesi olmamama rağmen Yeşil Mahllesi'ndeki delege seçiminde arkadaşlarının isteği üzerine oy kullandığını' dediği belirtildi. İtirazı değerlendiren 7. Sulh Ceza Hakimliği, 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararını kaldırdı.

Yasin Ergül

80 KİŞİNİN KADERİ ETKİLENDİ

Üye olmayanlara oy kullandırılarak 80 delegenin kaderinin etkilendiğini iddia eden Türkmen, "360 delegenin 80'ini böyle belirlediler. 117 delege çıkarmama rağmen 152 oy aldım. Yani karşı tarafın delegelerinden de oy aldım. Karşı taraf 208 oy aldı. 26 kişi benden yana oy kullansaydı bu seçimi ben kazanacaktım. Başvurumda iki kişinin yazılı beyanını sundum. Savcılık etabında da 7-8 isim daha vereceğim" dedi. Yargılama sonucunda usulsüzlüğün ortaya çıkacağına inandığını belirten Türkmen, "Bu suçun sahibi otomatikman İlçe Başkanı Kasım Akdağ olacaktır. Çünkü kendisi o dönemde de ilçe başkanıydı" diye konuştu.





DİSİPLİN KOMEDİSİ

CHP Gaziemir'de ilçe belediye başkanı Halil Arda, Meclis üyeleri ve ilçe yönetimi arasında yaşanan krizin ardından İl Başkanlığı tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında trajikomik bir tablo ortaya çıktı. İl yönetiminin belediye meclisi grup başkanvekili olarak görevlerini yerine getirmediği ve grup toplantısı yaptırmadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Meclis üyesi İzel Zenginobuz Derinsu, il başkanlığına giderek savunma verdi. Hakkında soruşturma başlatılmasına gerekçe gösterilen Grup Başkanvekili sıfatını taşımadığını öne süren Derinsu, "Yani grup toplantısına çağrı ve grubu toplama birincil olarak İlçe Başkanımız Kasım Özkan veya Nisan 2019'da alınan grup kararı gereğince grup başkan vekili seçilen Ünal Işık'ın görevi. Partimiz adına meclis grubunda almış olduğum herhangi bir görev veya sorumluluğum bulunmamaktadır" dedi. Zenginobuz'un çıkışı şok etkisi yaratırken, "CHP İl Yönetimi, belediye meclisinde parti adına kimin grup başkanvekili olduğunu bilmiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.





'TSUNAMİ ETKİSİ YARATIR'

HEM resmi evrakta sahtecilik ve hem de seçim kanuna muhalefet suçları işlendiği iddiasında bulunan Ali Rıza Türkmen, "Tabi bu savcılığın yapacağı mütalaaya bağlı. İlçe yönetimi düşerse il yönetimi düşmeyebilir ancak bu bir ahlaki sorun. O yüzden alttan yukarıya doğru bir tsunami etkisi yaratabilir. Burada önemli olan CHP'de bu tarz ahlaksız işlerin olmamasıdır. Bu partiyi tabandan tavana silkelemesi gereken bir olay" dedi. Son kararın ardından ne ilçe ne de il başkanıyla görüştüğünü ifade eden Türkmen, "Zaten il başkanı Deniz Yücel ve İlçe Başkanı Kasım Özkan ekipçilik anlayışıyla hareket ediyor. Parti kanalları itirazlarıma cevap verseydi konuyu yargıya taşımazdım. Ben partimin düştüğü bu duruma çok üzülüyorum" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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