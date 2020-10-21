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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla aralarında öğretmen ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

AA 21.10.2020, 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,11:41